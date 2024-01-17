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Синнер легко переиграл де Йонга и вышел в третий круг Australian Open

Синнер легко переиграл де Йонга и вышел в третий круг Australian Open
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Четвёртая ракетка мира Янник Синнер пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, на котором посеян под четвёртым номером. В матче второго круга итальянец победил в трёх сетах 161-ю ракетку мира Йеспера де Йонга из Нидерландов — 6:2, 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Синнер допустил одну двойную ошибку против трёх у де Йонга. Итальянец реализовал шесть брейк-пойнтов из 12, не допустив ни одного на своей подаче, и сделал 19 невынужденных ошибок против 37.

Australian Open (м). Турнирная сетка

В третьем круге Синнер встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина, посеян под 26-м номером. 29-й номер в рейтинге ATP) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, 87-й номер в рейтинге ATP).

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:10 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		2 2
             
Йеспер де Йонг
161
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
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