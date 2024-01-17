Синнер легко переиграл де Йонга и вышел в третий круг Australian Open

Четвёртая ракетка мира Янник Синнер пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, на котором посеян под четвёртым номером. В матче второго круга итальянец победил в трёх сетах 161-ю ракетку мира Йеспера де Йонга из Нидерландов — 6:2, 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Синнер допустил одну двойную ошибку против трёх у де Йонга. Итальянец реализовал шесть брейк-пойнтов из 12, не допустив ни одного на своей подаче, и сделал 19 невынужденных ошибок против 37.

В третьем круге Синнер встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина, посеян под 26-м номером. 29-й номер в рейтинге ATP) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, 87-й номер в рейтинге ATP).