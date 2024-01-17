Синнер легко переиграл де Йонга и вышел в третий круг Australian Open
Поделиться
Четвёртая ракетка мира Янник Синнер пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии, на котором посеян под четвёртым номером. В матче второго круга итальянец победил в трёх сетах 161-ю ракетку мира Йеспера де Йонга из Нидерландов — 6:2, 6:2, 6:2.
Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Синнер допустил одну двойную ошибку против трёх у де Йонга. Итальянец реализовал шесть брейк-пойнтов из 12, не допустив ни одного на своей подаче, и сделал 19 невынужденных ошибок против 37.
В третьем круге Синнер встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина, посеян под 26-м номером. 29-й номер в рейтинге ATP) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, 87-й номер в рейтинге ATP).
Комментарии
- 17 января 2024
-
06:43
-
06:33
-
06:21
-
06:09
-
05:56
-
05:41
-
05:14
-
03:16
-
02:29
-
02:14
-
01:59
-
01:29
-
00:59
-
00:45
-
00:37
- 16 января 2024
-
23:59
-
23:30
-
22:44
-
22:38
-
21:48
-
21:29
-
21:08
-
20:57
-
20:20
-
19:50
-
19:43
-
19:29
-
18:55
-
18:15
-
17:56
-
17:52
-
17:50
-
17:44
-
17:36
-
16:19
Партнерский контент