Павел Котов — Флавио Коболли: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

17 и 18 января в австралийском Мельбурне пройдут матчи второго круга мужского одиночного турнира Australian Open — 2024. В них примут участие 64 теннисиста.

17 января в матче второго круга Australian Open сойдутся 65-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов и представитель Италии Флавио Коболли (100-я позиция в рейтинге ATP). В первом круге Котов переиграл в пяти сетах 94-ю ракетку мира француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:1, 6:7, 6:7, 6:3). Пробившийся в основную сетку через квалификацию Коболли также в пяти сетах одолел посеянного под 18-м номером и занимающего 18-ю строчку мирового рейтинга чилийца Николаса Харри (6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 7:5).

Встреча начнётся в 6:10 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны.