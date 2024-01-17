Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на турнирах Большого шлема

Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на турнирах Большого шлема
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 января, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла во втором круге Australian Open в Мельбурне (Австралия) 6-ю ракетку мира представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:0, 6:2.

Таким образом, Андреева стала вторым самым молодым игроком в «Открытой эре», уступившим три гейма или меньше против сеяных из топ-10 в женском одиночном разряде на турнирах Большого шлема. Первое место занимает австралийка Елены Докич.

В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) – Диан Парри (Франция).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Мария Тимофеева обыграла Каролину Возняцки и вышла в третий круг Australian Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android