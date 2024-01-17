Кристофер Юбэнкс — Андрей Рублёв: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Сегодня 17 января 5-я ракетка мира Андрей Рублёв сыграет против 35-й ракетки мира Кристофера Юбэнкса в матче второго круга Australian Open – 2024.

Встреча начнётся примерно в 9:45 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны.

В первом круге российский теннисист в пяти сетах оказался сильнее 77-й ракетки мира бразильца Тьяго Уайлда, обыграв его со счётом 5:7, 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (10:6). Американец в свою очередь уверенно прошёл 58-ю ракетку мира японца Таро Дэниэля – 6:4, 6:2, 6:3.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).