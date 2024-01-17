Мирра Андреева поднялась в предварительном рейтинге на 34-е место

16-летняя теннисистка Мирра Андреева поднялась в предварительном рейтинге на 34-е место. Ранее юная спортсменка занимала 47-ю строчку в таблице.

Сегодня, 17 января, россиянка обыграла во втором круге Australian Open в Мельбурне (Австралия) 6-ю ракетку мира представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:0, 6:2.

В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Камилла Рахимова (Россия) – Диан Парри (Франция).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.