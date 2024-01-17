Андреева обыграла топовую соперницу на АО-2024, сухая победа «Вашингтона». Главное к утру

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла шестую ракетку мира Онс Жабер и вышла в третий круг турнира Australian Open — 2024, «Вашингтон Кэпиталз» без нападающего Александра Овечкина обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:0, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил уникальное достижение в истории клуба в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг турнира AO-2024, обыграв шестую ракетку мира. «Вашингтон» одержал победу над «Анахаймом», Овечкин участие в матче не принимал. Артемий Панарин установил уникальное достижение в истории «Рейнджерс» в НХЛ. Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на ТБШ. Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции. Синнер легко переиграл де Йонга и вышел в третий круг Australian Open. Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ» — Sabah. Мария Тимофеева обыграла Каролину Возняцки и вышла в третий круг Australian Open — 2024. Metro: «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» £ 130 млн за трансфер Винисиуса. Президент UFC объявил о проведении поединка между Гэтжи и Холлоуэем.

Результаты игрового дня НХЛ 17 января Результаты игрового дня НХЛ 17 января