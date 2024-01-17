Андреева обыграла топовую соперницу на АО-2024, сухая победа «Вашингтона». Главное к утру
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла шестую ракетку мира Онс Жабер и вышла в третий круг турнира Australian Open — 2024, «Вашингтон Кэпиталз» без нападающего Александра Овечкина обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:0, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил уникальное достижение в истории клуба в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг турнира AO-2024, обыграв шестую ракетку мира.
- «Вашингтон» одержал победу над «Анахаймом», Овечкин участие в матче не принимал.
- Артемий Панарин установил уникальное достижение в истории «Рейнджерс» в НХЛ.
- Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на ТБШ.
- Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции.
- Синнер легко переиграл де Йонга и вышел в третий круг Australian Open.
- Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ» — Sabah.
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