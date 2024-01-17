Кори Гауфф обыграла Кэролайн Доулхайд и вышла в третий круг теннисного турнира AO-2024

Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче второго круга американка со счётом 7:6 (7:2), 6:2 обыграла 43-ю ракетку мира, соотечественнику Кэролайн Доулхайд. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 44 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Доулхайд один эйс, две двойных ошибки и два реализованного брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде Гауфф сыграет с 82-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс.
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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