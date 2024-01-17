Захарова вышла в третий круг Australian Open, обыграв Юван
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла представительницу Словении Каю Юван. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 51 минуту. Захарова в этой встрече допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Юван одна подача навылет и пять двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований в Австралии Захарова сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсия (Франция) — Магдалена Френх (Польша). Женский турнир Australian Open завершится 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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