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Андреева: показала прекрасный теннис в первом сете матча с Жабер. Не ожидала этого от себя

Андреева: показала прекрасный теннис в первом сете матча с Жабер. Не ожидала этого от себя
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над шестой ракеткой мира тунисской теннисисткой Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

«Я не нервничала? Это неправда. Я сильно нервничала перед этим матчем. Меня действительно вдохновляет Онс, её манера игры. До того, как я попала в WTA-тур, я постоянно смотрела её матчи. Меня всегда вдохновляло то, как она играет. Теперь у меня появился шанс сыграть с ней. В первом сете я показала прекрасный теннис. Не ожидала этого от себя. Я просто хотела во второй раз сыграть на этом большом корте и насладиться временем на турнире. И я это сделала», — сказала Андреева после матча.

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