Дмитриева: Андреева показала свой лучший теннис с Жабер, Онс была в растерянности

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе 16-летней россиянки Мирры Андреевой над шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Я с большим интересом ждала этот матч, потому что мы увидели Мирру после перерыва. Она на полгода повзрослела, хотелось узнать, как изменилась её игра. Мирра стала стабильнее в игре на задней линии. Играет очень надёжно там, что справа, что слева. У неё великолепная спортивная устойчивость! Мирра не дёргается и не ломается, когда что-то не получается. Это очень важный момент. Может, ей ещё надо отточить первую подачу. Она у неё хорошая, но не очень стабильная. Мирра будет игроком комбинационного плана, но жёстким и быстрым.

Андреева показала свой лучший теннис с Жабер. Это очень важно. Соперница была в такой растерянности, что не знала, что предпринимать. То она била сильно, пыталась увеличить темп, но Мирра легко шла на обострение, переигрывала. Андреева очень хладнокровно ловила её на болящих ударах. Практически ни одного удара слёта не удалось выиграть сопернице, потому что Мирра всё время находила варианты для обводки. У Жабер игра не получалось, но это понятно. Играть с девочкой, которая на 10 лет тебя моложе, очень неловко и трудно. Это обычное явление», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.