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Павлюченкова проиграла Бадосе во втором круге Australian Open

Павлюченкова проиграла Бадосе во втором круге Australian Open
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Испании Паулы Бадосы. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Бадоса в этой встрече девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реазиловала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Павлюченковой четыре эйса и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Австралии Паула Бадоса встретится с американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Женский турнир Australian Open — 2024 продлится до 27 января. Действующая чемпионка соревнований — белоруска Арина Соболенко.

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 09:55 МСК
Паула Бадоса
100
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Анастасия Павлюченкова
46
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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