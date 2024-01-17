Тимофеева: выходила на матч с Возняцки без особых ожиданий. Большая честь играть с ней

Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Очень рада, это впечатляющая победа для меня. Я выходила на корт без особых ожиданий. Просто хотела сыграть здесь. Большая честь – играть на этом корте против Каролины, бывшей чемпионки, бывшей первой ракетки. Очень рада быть здесь и рада, что матч закончился именно так. Я весь матч провела на высоком для себя уровне, но в первом сете выбрала неверную тактику. Начала играть длинные розыгрыши с Каролиной, это было большой ошибкой, потому что чаще всего она меня переигрывала. Рада, что удалось действовать агрессивно во втором и третьем сетах, бить больше виннеров. К счастью, сегодня я почти всегда попадала.

Эти две недели уже кажутся особенными. Мой первый Australian Open, я впервые в основной сетке «Большого шлема», и всё кажется сном. Каролин – очень опытная теннисистка, и я была очень рада сыграть против неё. Я получала удовольствие на корте, это всё очень много значит для меня», — сказала Тимофеева на пресс-конференции.