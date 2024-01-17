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Анна Дмитриева высказалась о победе Карена Хачанова во втором круге Australian Open

Анна Дмитриева высказалась о победе Карена Хачанова во втором круге Australian Open
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Советская теннисистка Анна Дмитриева сказала, что дальше Карену Хачанову будет тяжело играть, хотя матч с Александром Ковачевичем он провёл достойно.

«Хачанов должен был выиграть в трёх сетах, он сильнее своего соперника. Дальше Карену будет трудно. Хачанов преодолел очень трудный первый матч. Там было большое сомнение, что он сможет, потому что, наверное, уверенности из прошлого года он до конца не получил после травмы. Молодец, что выдержал. Карен выступает вполне достойно», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российский теннисист Хачанов обыграл Ковачевича во втором туре турнира в Мельбурне (Австралия). Матч завершился в пользу Хачанова со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 08:00 МСК
Александр Ковачевич
101
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 3
6 		6 4 6
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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