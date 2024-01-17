Тимофеева: под впечатлением от звёзд тенниса была только на своём первом ТБШ

Российская теннисистка Мария Тимофеева рассказала о восстановлении на Открытом чемпионате Австралии и впечатлении от известных теннисистов.

«Самое замечательное на «Больших шлемах», что нам дают один-два дня отдыха между матчами. Это помогает восстановиться. Турнир делает всё для того, чтобы ты восстановился. Тут есть массаж, восстановительные процедуры, это здорово и помогает мне быть в форме в каждом матче. Думаю, это ключевое.

Стараюсь не приставать к другим теннисистам с селфи, но думаю, под впечатлением от звёзд я была только на своём первом «Большом шлеме» — на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Ходила там, вокруг сплошь топ-игроки, и думала – боже мой, это безумие, сумасшедшая атмосфера. Немного адаптировалась и сейчас уже всё не кажется таким безумием. Но, конечно, приятно, что вокруг такие игроки», — сказала Тимофеева на пресс-конференции.