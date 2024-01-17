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Рублёв обыграл Юбэнкса и вышел в 3-й круг Australian Open

Рублёв обыграл Юбэнкса и вышел в 3-й круг Australian Open
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Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Американский теннисист Кристофер Юбэнкс встретился на корте с российским теннисистом и победителем 13 турниров АТР Андреем Рублёвым. Матч завершился в пользу Рублёва со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 39 минут. В первом сете оба теннисиста удерживали счёт без сильного отрыва друг от друга, во втором и третьем Рублёв отрывался по счёту, не давая возможности американцу сравнять. Оба спортсмена сделали по 10 эйсов. Российский теннисист не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

Напомним, теннисисты встретились на корте впервые. В следующем, третьем раунде Рублёв встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 11:55 МСК
Кристофер Юбэнкс
35
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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