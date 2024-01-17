Рублёв обыграл Юбэнкса и вышел в 3-й круг Australian Open

Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Американский теннисист Кристофер Юбэнкс встретился на корте с российским теннисистом и победителем 13 турниров АТР Андреем Рублёвым. Матч завершился в пользу Рублёва со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 39 минут. В первом сете оба теннисиста удерживали счёт без сильного отрыва друг от друга, во втором и третьем Рублёв отрывался по счёту, не давая возможности американцу сравнять. Оба спортсмена сделали по 10 эйсов. Российский теннисист не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

Напомним, теннисисты встретились на корте впервые. В следующем, третьем раунде Рублёв встретится с американцем Себастьяном Кордой.