Экс первую ракетку мира Аранчу Санчес-Викарио приговорили к двум годам тюрьмы условно

Суд Барселоны приговорил к двум годам лишения свободы бывшую теннисистку и экс первую ракетку мира Аранчу Санчес-Викарио по делу о сокрытии имущества, сообщается на сайте Высшего суда Каталонии.

Отмечается, что она может избежать тюремного срока в случае выплаты компенсации Банку Люксембурга в размере более € 6,6 млн.

Прокуратура требовала приговорить испанку к четырём годам тюремного заключения. Викарио и её бывшего мужа Хосепа Сантакану обвиняли в сокрытии имущества и уголовно наказуемом банкротстве, чтобы, по версии следствия, избежать выплаты долга Банку Люксембурга. Санчес Викарио утверждала, что именно её экс-супруг распоряжался её деньгами, а ей не было известно об их незаконном использовании. Тем не менее при прочтении приговора судья подчеркнул, что Викарио знала о том, куда были направлены её активы, и получала от них выгоду несмотря на наличие задолженности перед банком Люксембурга.

52-летняя Санчес Викарио была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах. Она также является победительницей 14 турниров «Большого шлема», а также пять раз выигрывала Кубок Федерации в составе сборной Испании.