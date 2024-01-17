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Вихлянцева: я не удивилась победе Андреевой над Жабер, теперь сетка будет легче

Вихлянцева: я не удивилась победе Андреевой над Жабер, теперь сетка будет легче
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила неожиданность победы 16-летней россиянки Мирры Андреевой над шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024 со счётом 6:0, 6:2.

«Если честно, я не удивилась тому, что Мирра обыграла Онс. Мирра – боец, она очень хорошо готова к новому сезону. Она нас удивляла на протяжении прошлого сезона и сейчас продолжает это делать. Слежу и радуюсь за неё. Каждый теннисист выходит на определённый уровень, когда сыграл несколько матчей на турнире. У Мирры после победы над Жабер до четвертьфинала сетка будет легче. Будем смотреть, как она легко проходит других соперниц», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.

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