Янник Синнер: я никого не боюсь, но ко всем отношусь с уважением

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Йеспером де Йонгом в матче второго круга Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:2 в пользу итальянца.

«Я никого не боюсь, но ко всем отношусь с уважением. Это то, что я стараюсь показать всем.

Он очень хороший молодой игрок. Я желаю ему успехов в карьере. Я уверен, что он ещё много раз выступит на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Синнера портал Tennis365.

В третьем круге Синнер встретится с Себастьяном Баэсом (Аргентина), который в своём матче обыграл Даниэля-Элаи Галана (Колумбия, 87-й номер в рейтинге ATP).