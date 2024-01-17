Курье — о конфликте Шелтона и Джоковича: я бы сказал, что Бена недопоняли

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американец Джим Курье высказался о конфликте Новака Джоковича и американца Бена Шелтона на US Open.

«Я бы сказал, что Шелтона недопоняли. Я думаю, что Бен — уверенный в себе парень, соответственно, и на корте он ведёт себя очень уверенно. Кому-то это может не понравиться, но многих это увлекает.

Если вы познакомитесь с ним лично, думаю, вы влюбитесь в него.

Уверен, он будет рад возможности вновь сыграть с Новаком — молодые парни хотят испытать себя против лучших из лучших.

Шелтон уступил Новаку на US Open, и их потенциальная встреча станет отличным испытанием для него, чтобы доказать всем, что его игра улучшилась», — приводит слова Курье портал Tennis365.

Отметим, на Открытом чемпионате Австралии — 2024 уже в следующем раунде может состояться матч-реванш между Джоковичем и Шелтоном. Они могут встретиться на стадии 1/8 финала в случае, если серб одержит победу над Томасом Этчеверри, а Шелтон обыграет Адриана Маннарино.