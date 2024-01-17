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«Здорово, что ты здесь, мой друг». Надаль сообщил о визите Федерера в его академию

«Здорово, что ты здесь, мой друг». Надаль сообщил о визите Федерера в его академию
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал совместные фото с 20-кратным победителем ТБШ, легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который, как оказалось, посетил академию испанца на Мальорке.

«Здорово, что ты сегодня был здесь со мной, мой друг. Спасибо за визит, и, надеюсь, увидимся снова совсем скоро», — подписал фото Надаль.

Напомним, Надаль не так давно вернулся в Испанию из Австралии, где провёл первый турнир после годовой паузы. Он выступил на соревнованиях категории ATP-250 в Брисбене, где дошёл до четвертьфинального раунда. Однако вернуться на Australian Open у Рафаэля не получилось — он вновь травмировался.

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