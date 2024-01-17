Возняцки — о поражении от Тимофеевой: я старалась изо всех сил, но так бывает

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от Марии Тимофеевой во втором круге Australian Open.

«Думаю, я неплохо начала матч. Очевидно, счёт был 6:1, 2:0, шансы на 3:0. Я играла хорошо, контролировала ход встречи. Однако я не реализовала брейк-пойнт, и вдруг на табло уже 2:1, она начала втягиваться в матч, я дала ей шанс, и она стала играть намного лучше.

Внезапно я оказалась в ситуации, когда я не могла так легко завершать розыгрыши. Она стала гораздо чаще попадать и, знаете, выполнять лучшие удары, когда это было необходимо.

Повлиял ли на исход ревматоидный артрит? Это часть жизни, ничего не поделаешь. Я не стану говорить, что проиграла из-за него. Я старалась изо всех сил, но так бывает. Ты делаешь всё возможное, но раз на раз не приходится. Сегодня я просто немного не дотянула», — сказала Возняцки на пресс-конференции.

Напомним, в матче второго круга россиянка Мария Тимофеева со счётом 1:6, 6:4, 6:1 обыграла экс первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки.