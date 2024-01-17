Панатта — о Берреттини: люди обвиняют его в том, что он живёт романом. Это отвратительно

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о кризисе Маттео Берреттини.

«Мне его очень жаль, он поехал в Австралию, потому что был убеждён, что сможет сыграть, но он не был готов. К несчастью для него, он находится в таком состоянии уже год.

Мне отвратительно то, как с ним обращаются. Люди обвиняют его в том, что он живёт любовной историей. Они обвиняют Мелиссу Сатту… Это плохо. Любовь ещё никогда никому не причиняла вреда. Мы все надеемся, что Маттео как можно скорее сможет вернуться к тому состоянию, в котором был два года назад. Он входил в десятку лучших теннисистов мира, играл в финале Уимблдона, давайте не будем забывать об этом», — приводит слова Панатты La Domenica Sportiva.