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Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 18 января

Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 18 января
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Сегодня, 18 января, пройдёт пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open — 2024, женщины. Расписание некоторых матчей пятого игрового дня:

Анна Калинская (Россия) – Аранча Рус (Нидерланды) – Корт №13 – начало матча чуть позднее 3:00 мск.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США) – Род Лэйвер Арена – начало матча чуть позднее 4:00.
Дарья Касаткина (Россия, 14) – Слоан Стивенс (США) – Джон Кейн Арена – начало матча не ранее 5:00 мск.
Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Яфань (Китай) – 1573 Арена – начало матча не ранее 6:30 мск.
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Анна Блинкова (Россия) – Род Лэйвер Арена – начало матча чуть позднее 11:00 мск.
Елена Остапенко (Латвия, 11) – Айла Томлянович (Австралия) – Джон Кейн Арена – начало матча не ранее 11:00 мск.
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Клара Таусон (Дания) – Маргарет Корт Арена – начало матча не ранее 13:00 мск.

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