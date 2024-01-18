Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 18 января

Сегодня, 18 января, пройдёт пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open — 2024, женщины. Расписание некоторых матчей пятого игрового дня:

Анна Калинская (Россия) – Аранча Рус (Нидерланды) – Корт №13 – начало матча чуть позднее 3:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США) – Род Лэйвер Арена – начало матча чуть позднее 4:00.

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Слоан Стивенс (США) – Джон Кейн Арена – начало матча не ранее 5:00 мск.

Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Яфань (Китай) – 1573 Арена – начало матча не ранее 6:30 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Анна Блинкова (Россия) – Род Лэйвер Арена – начало матча чуть позднее 11:00 мск.

Елена Остапенко (Латвия, 11) – Айла Томлянович (Австралия) – Джон Кейн Арена – начало матча не ранее 11:00 мск.

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Клара Таусон (Дания) – Маргарет Корт Арена – начало матча не ранее 13:00 мск.