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Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Эмиль Руусувуори — Даниил Медведев: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди мужчин.

В матче второго круга Australian Open сойдутся 53-я ракетка мира представитель Финляндии Эмиль Руусувуори и третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Спортсмены выйдут на корт не ранее 12:30 мск.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 12:30 МСК
Эмиль Руусувуори
53
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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