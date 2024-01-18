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Новак Джокович: временами меня расстраивает мой уровень тенниса

Новак Джокович: временами меня расстраивает мой уровень тенниса
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Сербский теннисист Новак Джокович оценил свою форму на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, в первом матче серб обыграл Дино Прижмича, а во втором оказался сильнее Алексея Попырина.

«Я не играл и не чувствовал себя в лучшей форме последнюю неделю или около того. Да, временами меня расстраивает мой уровень тенниса и некоторые нетипичные ошибки, которые я допускаю. В то же время это спорт.

Вы не всегда можете чувствовать себя как можно лучше или играть как можно лучше, и вам нужно найти способ победить, что я и сделал против двух игроков, обладающих отличными качествами, которые вышли на площадку, зная, что могут победить. Они оба были уверены в себе. Они оба очень хорошо отбивали мяч. В тактическом плане большая ясность относительно того, что им нужно делать против меня. Всё работало хорошо. По ходу турнира, надеюсь, дела пойдут в положительном направлении с точки зрения того, как я себя чувствую и играю", — сказал Джокович на пресс-конференции.

В следующем раунде Australian Open Джокович сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

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