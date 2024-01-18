Калинская вышла в третий круг Australian Open, где может сыграть с Касаткиной

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге она обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Калинская сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Рус три подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем матча Калинская сыграет с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Дарья Касаткина (Россия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 4:6, 6:3, 6:4.