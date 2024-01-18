Александр Зверев едва не проиграл 163-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга посеянный на турнире под шестым номером теннисист переиграл в пяти сетах Лукаша Клейна из Словакии, имеющего 163-й номер в рейтинге ATP (7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6).
Матч продолжался 4 часа 40 минут. Судьбу первых трёх сетов решал единственный брейк, который Звереву удался в самой концовке первой партии, а Клейну — в середине второй и на старте третьей. В четвёртом сете соперники ни разу не отдали свою подачу, и его судьба решилась на тай-брейке, который немец выиграл 7:5. В решающей партии Александру удалось повести 3:1, но Лукаш отыграл чужую подачу. В итоге сет завершился равенством 6:6 и супер-тай-брейком, на котором при равенстве 7:7 Зверев выиграл три мяча подряд (10:7).
В третьем круге Зверев сыграет с победителем пары Алекс Михельсен (США, 91-я ракетка мира) — Иржи Легечка (Чехия, 23-й в мировой классификации, посеян на Australian Open под 32-м номером).
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