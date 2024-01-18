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Александр Зверев едва не проиграл 163-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Александр Зверев едва не проиграл 163-й ракетке мира во втором круге Australian Open
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга посеянный на турнире под шестым номером теннисист переиграл в пяти сетах Лукаша Клейна из Словакии, имеющего 163-й номер в рейтинге ATP (7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6).

Australian Open (м). Турнирная сетка

Матч продолжался 4 часа 40 минут. Судьбу первых трёх сетов решал единственный брейк, который Звереву удался в самой концовке первой партии, а Клейну — в середине второй и на старте третьей. В четвёртом сете соперники ни разу не отдали свою подачу, и его судьба решилась на тай-брейке, который немец выиграл 7:5. В решающей партии Александру удалось повести 3:1, но Лукаш отыграл чужую подачу. В итоге сет завершился равенством 6:6 и супер-тай-брейком, на котором при равенстве 7:7 Зверев выиграл три мяча подряд (10:7).

В третьем круге Зверев сыграет с победителем пары Алекс Михельсен (США, 91-я ракетка мира) — Иржи Легечка (Чехия, 23-й в мировой классификации, посеян на Australian Open под 32-м номером).

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 03:15 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		3 4 7 7 7 10
5 		6 6 6 5 6 7
             
Лукаш Клейн
163
Словакия
Лукаш Клейн
Л. Клейн
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