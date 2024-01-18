Ига Свёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Даниэль Коллинз

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).

В матче второго круга полячка со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла 62-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз. Встреча теннисисток продолжалась 3 часа 14 минут. Свёнтек сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Коллинз два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с 50-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.