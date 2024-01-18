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Ига Свёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Даниэль Коллинз

Ига Свёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Даниэль Коллинз
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).

В матче второго круга полячка со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла 62-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз. Встреча теннисисток продолжалась 3 часа 14 минут. Свёнтек сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Коллинз два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с 50-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 04:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Даниэль Коллинз
62
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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