«Боже мой. Я уже была в аэропорту». Ига Свёнтек — о камбэке в матче с Даниэль Коллинз

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала свой выход в третий круг Australian Open в Мельбурне (Австралия).
Сегодня, 18 января, польская теннисистка обыграла 62-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 3:6, 6:4. По ходу третьего сета Свёнтек отыгралась со счёта 2:4, 0-40.
«Боже мой. Я даже не знаю. Честно говоря, я уже была в аэропорту», — приводит слова Свёнтек The Tennis Letter.
В следующем раунде Свёнтек сыграет с 50-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой.
В первом круге полька обыграла 41-ю ракетку мира американку Софью Кенин.
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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