Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи со смертью журналиста на Australian Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на новость о смерти журналиста британского издания Daily Mail Майка Диксона во время Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

«Очень жаль слышать о смерти Майка, который все эти годы следил за теннисом. Все мои мысли с его семьёй и нашей теннисной семьёй в связи с этой потерей. Покойся с миром», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, о смерти Диксона в возрасте 59 лет стало известно вчера, 17 января. Причины смерти журналиста не сообщались.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит в Мельбурне с 14 по 28 января. Это первый турнир «Большого шлема» в сезоне.