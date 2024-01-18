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Пегула проиграла 51-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Пегула проиграла 51-й ракетке мира во втором круге Australian Open
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула потерпела поражение от представительницы Франции Клары Бюрель (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу французской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Бюрель в этой встрече дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Пегулы две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Бюрель сыграет с соотечественницей Осеан Доден, занимающей 95-е место в мировом рейтинге. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 08:25 МСК
Клара Бюрель
51
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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