Пегула проиграла 51-й ракетке мира во втором круге Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула потерпела поражение от представительницы Франции Клары Бюрель (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу французской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Бюрель в этой встрече дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Пегулы две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Бюрель сыграет с соотечественницей Осеан Доден, занимающей 95-е место в мировом рейтинге. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января.