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«Не знаю, буду ли скучать». Свёнтек — о решении Коллинз завершить карьеру в этом сезоне

«Не знаю, буду ли скучать». Свёнтек — о решении Коллинз завершить карьеру в этом сезоне
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на решение американки Даниэль Коллинз завершить карьеру в нынешнем сезоне. Ранее польская спортсменка обыграла Коллинз в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Я не знала, что Даниэль планирует завершить карьеру. Да, мы провели множество напряжённых матчей. Они были тяжёлыми, поэтому я не знаю, буду ли скучать по этому (смеётся). Конечно, Даниэль показала великолепный теннис, огромную страсть и решимость. Я знаю, что она ещё не закончила, но определённо собираюсь воздать ей должное за её прекрасную карьеру», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В следующем раунде Australian Open Свёнтек сыграет с 50-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой.

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