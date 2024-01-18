Чесноков прокомментировал победу Рублёва в матче с Юбэнксом на Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Australian Open.

«От Уайлда Рублёв еле унёс ноги. Такой тяжёлый был матч, где до самого конца не было понятно, кто фаворит. Он проигрывал 5:6 на тай-брейке в первом сете, но потом очень здорово отыграл! Либо он должен был устать после пяти сетов, либо играть ещё лучше.

Получилось, что он здорово настроился на Юбэнкса. Очень здорово принимал, а это было самое главное в матче с этим соперником. Юбэнкс потерял уверенность, пошли ошибки. Рублёв очень хорошо держал свою подачу, был настроен. С задней линии Юбэнкс не мог переиграть Рублёва», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.