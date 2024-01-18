Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков прокомментировал победу Рублёва в матче с Юбэнксом на Australian Open

Чесноков прокомментировал победу Рублёва в матче с Юбэнксом на Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Australian Open.

«От Уайлда Рублёв еле унёс ноги. Такой тяжёлый был матч, где до самого конца не было понятно, кто фаворит. Он проигрывал 5:6 на тай-брейке в первом сете, но потом очень здорово отыграл! Либо он должен был устать после пяти сетов, либо играть ещё лучше.

Получилось, что он здорово настроился на Юбэнкса. Очень здорово принимал, а это было самое главное в матче с этим соперником. Юбэнкс потерял уверенность, пошли ошибки. Рублёв очень хорошо держал свою подачу, был настроен. С задней линии Юбэнкс не мог переиграть Рублёва», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Лучший план — вообще не иметь плана». Рублёв — о целях на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android