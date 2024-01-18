Чесноков: матч с Кордой станет очень серьёзным испытанием для Рублёва

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем США Себастьяном Кордой (26-й в рейтинге ATP).

«Впереди у Рублёва очень серьёзное испытание — Корда. Себастьян на ATP-туре является одним из опасных игроков для всех, включая десятку мира. В своё время он обыграл Алькараса, дважды обыгрывал Медведева. Думаю, что будет очень сложный матч. Надо будет сыграть лучше, чем с Юбэнксом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч Рублёва с Кордой запланирован на завтра, 19 января.