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Карлос Алькарас провёл 200-й матч в карьере

Карлос Алькарас провёл 200-й матч в карьере
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас достиг отметки в 200 матчей в карьере. Сегодня, 18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. На счету испанского теннисиста 157 побед.

«Я два года в туре и уже провёл 200 матчей. Это невероятно! С нетерпением жду возможности дойти до отметки в 300 матчей», — сказал Алькарас после игры.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с представителем Китая Цзюнчэн Шаном. Турнир в Мельбурне завершится 28 января. Действующим чемпионом мужского турнира Australian Open является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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