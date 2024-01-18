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Эмма Наварро — первая теннисистка, выигравшая 10 матчей в 2024 году

Эмма Наварро — первая теннисистка, выигравшая 10 матчей в 2024 году
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26-я ракетка мира американка Эмма Наварро стала первой теннисисткой, одержавшей 10 побед в 2024 году.

Сегодня, 18 января, американская спортсменка обыграла 66-ю ракетку мира представительницу Италии Элизабетту Коччаретто в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Наварро. Эта победа стала для американки 10-й в сезоне.

В следующем раунде соревнований в Мельбурне Наварро сыграет с победительницей противостояния Варвара Грачёва (Франция) — Даяна Ястремская (Украина). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января. Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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