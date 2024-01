Алькарас: перед матчем всегда слушаю Eye of the Tiger. Я большой фанат Рокки Бальбоа

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 над итальянцем Лоренцо Сонего рассказал, как настраивается на игры.

«Перед матчем всегда слушаю песни Eye of the Tiger и Heart On Fire. Такая музыка сильно меня мотивирует. Я большой фанат Рокки Бальбоа. Эти песни напоминают мне обо всех его тренировках в этом фильме», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Алькарас сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном. Турнир «Большого шлема» в Мельбурне завершится 28 января. Действующим чемпионом мужского турнира Australian Open является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.