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Остапенко прошла в третий круг Australian Open, обыграв Томлянович

Остапенко прошла в третий круг Australian Open, обыграв Томлянович
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 10-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович (271-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:4 в пользу латвийской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Остапенко в этой встрече трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Томлянович четыре эйса, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде соревнований в Мельбурне Остапенко сыграет с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания) — Виктория Азаренко (Беларусь).

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 14:40 МСК
Елена Остапенко
10
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
0 		6 4
         
Айла Томлянович
271
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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