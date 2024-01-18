Остапенко прошла в третий круг Australian Open, обыграв Томлянович
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 10-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович (271-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:4 в пользу латвийской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Остапенко в этой встрече трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Томлянович четыре эйса, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде соревнований в Мельбурне Остапенко сыграет с победительницей противостояния Клара Таусон (Дания) — Виктория Азаренко (Беларусь).
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