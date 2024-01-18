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Медведев уступает Руусувуори два сета в матче Australian Open — 2024

Медведев уступает Руусувуори два сета в матче Australian Open — 2024
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В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч второго круга Australian Open — 2024 среди мужчин. В матче второго круга Australian Open встречаются 53-я ракетка мира представитель Финляндии Эмиль Руусувуори и третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

Спортсмены играют третий сет. После двух сыгранных сетов представитель Финляндии ведёт со счётом 6:3, 7:6. Во время второго сета Медведев пожаловался на проблемы с экипировкой, после чего сменил ракетку.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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