Медведев отыгрался с 0:2 в матче с Руусувуори на Australian Open — 2024

В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч второго круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 53-я ракетка мира, представитель Финляндии Эмиль Руусувуори и третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев.

Медведев сумел отыграться, уступая 0:2 по сетам по ходу матча. В четвёртом сете Медведев одержал победу со счётом 7:6. Отметим, что он завершился тай-брейком, который Даниил выиграл 7:1. С точно таким же счётом он уступил тай-брейк второй партии.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.