Медведев бросил ракетку в сторону скамейки после проигранного гейма в матче с Руусувуори

В эти минуты в Мельбурне (Австралия) проходит матч второго круга Australian Open — 2024, в котором встречаются 53-я ракетка мира, представитель Финляндии Эмиль Руусувуори и третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев.

После двух сыгранных сетов финский спортсмен вёл со счётом 6:3, 7:6. Третий сет Медведев взял со счётом 6:4. В четвёртой партии Медведев проиграл упорный гейм на приёме при счёте 4:4 и бросил ракетку в сторону своей скамейки. Та попала в бутылки с водой, которые разлетелись по разным сторонам. Судья на вышке вынес Медведеву предупреждение.

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.