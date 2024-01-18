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Медведев поделился первыми впечатлениями после волевой победы над Руусувуори

Медведев поделился первыми впечатлениями после волевой победы над Руусувуори
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы в матче второго круга Открытого чемпионате Австралии – 2024 с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

«Сколько сейчас, 3:40 утра? Ребят, если честно, меня бы здесь уже не было, если бы я был болельщиком. В час ночи я бы поехал домой, посмотрел ещё полчасика по телевизору и пошёл спать. Спасибо, что остались. Вы сильные!» — сказал Медведев после матча.

Невероятный по напряжению поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу Медведева. Продолжительность встречи составила 4 часа 21 минуту. Теннисисты завершили матч в 3:40 утра по местному времени.

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