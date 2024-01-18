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Кафельников отреагировал на выход Медведева в третий круг Australian Open

Кафельников отреагировал на выход Медведева в третий круг Australian Open
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход Даниила Медведева в третий круг Australian Open.

«Медведев победил Руусувуори на классе. Безусловно, класс у Медведева есть — и очень хороший. Любая победа всегда сказывается положительно. Два круга уже позади. Сейчас для Медведева начнётся самое интересное», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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