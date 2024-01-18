Как Даниил Медведев выступит на Australian Open — 2024?

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев непросто входит в сезон-2024, который начал сразу на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее Медведев одержал волевую победу над 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок в рамках второго круга AO-2024 завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина. Причём теннисисты покинули корт только в 03:40 утра по местному времени.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как выступит Даниил Медведев на Australian Open — 2024?»

Интересно, что следующим соперником Медведева в Мельбурне станет 30-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим (27). Игроки встречались в четвертьфинале Australian Open — 2022, где Медведев также отыгрался с 0:2 по сетам и героически выиграл матч.