Тин Хенмэн заявил о проблеме в расписании матчей ночной смены на Australian Open — 2024

Бывшая четвёртая ракетка мира, аналитик Eurosport, британец Тим Хенмэн высказался о длительной продолжительности матчей ночной смены на Australian Open — 2024.

«На турнирах «Большого шлема» теннисистам лучше играть матчи из пяти сетов. Однако сегодня был сумасшедший день. Я не знаю, нужно ли начинать ночную сессию немного раньше. Думаю, новые правила созданы не для того, чтобы их тестировали на этом турнире», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) и ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в начале январе совместно разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей. На данный момент правила не действуют во время матчей Australian Open — 2024.