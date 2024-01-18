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Тин Хенмэн заявил о проблеме в расписании матчей ночной смены на Australian Open — 2024

Тин Хенмэн заявил о проблеме в расписании матчей ночной смены на Australian Open — 2024
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Бывшая четвёртая ракетка мира, аналитик Eurosport, британец Тим Хенмэн высказался о длительной продолжительности матчей ночной смены на Australian Open — 2024.

«На турнирах «Большого шлема» теннисистам лучше играть матчи из пяти сетов. Однако сегодня был сумасшедший день. Я не знаю, нужно ли начинать ночную сессию немного раньше. Думаю, новые правила созданы не для того, чтобы их тестировали на этом турнире», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) и ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в начале январе совместно разработали новые правила, чтобы сократить количество поздних матчей. На данный момент правила не действуют во время матчей Australian Open — 2024.

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