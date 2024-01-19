Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 19 января

Сегодня, 19 января, пройдёт шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Расписание некоторых матчей шестого игрового дня:

Карен Хачанов (Россия, 15) – Томаш Махач (Чехия) – KIA Арена – начало матча чуть позднее 03:00 мск.

Янник Синнер (Италия, 4) – Себастьян Баэс (Аргентина, 4) – Маргарет Корт Арена – начало матча чуть позднее 04:00 мск.

Тейлор Фритц (США, 12) – Фабиан Марожан (Венгрия) – Джон Кейн Арена – начало матча чуть позднее 05:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция, 7) – Люка Ван Аш (Франция) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 05:30 мск.

Бен Шелтон (США, 16) – Адриан Маннарино (Франция, 20) – KIA Арена – начало матча не ранее 06:30 мск.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) – Род Лэйвер Арена – начало матча чуть позднее 11:00 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Себастьян Корда (США, 29) – Маргарет Корт Арена – начало матча не ранее 12:30 мск.