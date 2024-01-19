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Леся Цуренко — Арина Соболенко: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Леся Цуренко — Арина Соболенко: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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19 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди женщин. В нём примут участие 32 теннисистки.

В матче третьего сойдутся 32-я ракетка мира, представительница Украины Леся Цуренко и победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Начало встречи запланировано на 4:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. Однако «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Леся Цуренко
33
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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