Леся Цуренко — Арина Соболенко: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

19 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи третьего круга Australian Open — 2024 среди женщин. В нём примут участие 32 теннисистки.
В матче третьего сойдутся 32-я ракетка мира, представительница Украины Леся Цуренко и победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Начало встречи запланировано на 4:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. Однако «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.
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Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.
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