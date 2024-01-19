Томлянович — про Остапенко: много воды утекло, сейчас между нами взаимное уважение

Австралийская теннисистка Айла Томлянович рассказала о потеплении отношений с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко.

Напомним, у Томлянович произошёл публичный конфликт с Остапенко на Уимблдоне-2021. У сетки Айла обвинила Елену в симуляции, а та назвала Томлянович «худшим игроком в туре». На нынешнем Открытом чемпионате Австралии девушки встретились во втором круге и вели себя дружелюбно и уважительно.

«Когда я выхожу на корт, всё остаётся за его пределами – я никогда не думаю ни о чём, кроме матча. Я действительно уважаю то, как она играет. Я уважаю её теннис. То, что было, случилось в прошлом. С тех пор столько воды утекло. Думаю, сейчас между нами взаимное уважение. Она говорила очень добрые вещи во время рукопожатия и добавила, что была рада снова меня видеть. Как игрок я правда ценю это, так что я просто пожелала ей удачи. Да, у нас всё в порядке», — сказала Томлянович на послематчевой пресс-конференции.