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Арина Соболенко впервые в карьере не проиграла ни одного гейма в матче

Арина Соболенко впервые в карьере не проиграла ни одного гейма в матче
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Сегодня, 19 января, вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Лесю Цуренко со счётом 6:0, 6:0 и вышла в четвёртый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).

Таким образом, теннисистка из Белоруссии впервые в карьере не проиграла ни одного гейма в матче, сообщает Opta sport. Последней кому это удавалось, была австралийка Эшли Барти, которая в 2021 году также на Открытом чемпионате в Австралии обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич.

В следующем раунде Соболенко сыграет с 442-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 04:15 МСК
Леся Цуренко
33
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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