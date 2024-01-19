Арина Соболенко впервые в карьере не проиграла ни одного гейма в матче

Сегодня, 19 января, вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Лесю Цуренко со счётом 6:0, 6:0 и вышла в четвёртый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).
Таким образом, теннисистка из Белоруссии впервые в карьере не проиграла ни одного гейма в матче, сообщает Opta sport. Последней кому это удавалось, была австралийка Эшли Барти, которая в 2021 году также на Открытом чемпионате в Австралии обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич.
В следующем раунде Соболенко сыграет с 442-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой.
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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