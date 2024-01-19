Янник Синнер обыграл Себастьяна Баэса и пробился в четвёртый круг Australian Open

Четвертая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия).
В матче третьего круга итальянец со счётом 6:0, 6:1, 6:3 обыграл 29-ю ракетку мира аргентинца Себастьяна Баэса. Встреча теннисистов продолжалась 1 час 53 минуты. Синнер совершил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойтов из десяти. На счету Баэса два эйса и ноль двойных ошибок, а также он не реализовал ни одного брейк-пойнта.
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем пары Томаш Махач (Чехия) – Карен Хачанов (Россия).
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
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